Врач назвала опасные последствия сдерживания чихания

22:22, 04 ноября 2026, ПАИ

Зажимать нос и рот при чихании опасно для здоровья: давление в дыхательных путях подскакивает в 20 раз по сравнению с обычным чихом. Об этом телеканалу «Первый Тульский» рассказала оториноларинголог Анастасия Одинарцева.

Давление ищет, что в организме слабее, и может травмировать. Чаще всего достаётся ушам – вплоть до баротравмы среднего уха или разрыва барабанной перепонки из-за перепада давления. После такого случается временное снижение слуха и шум в ушах.

От сильного внутреннего давления лопаются мелкие капилляры – отсюда носовое кровотечение или покраснение глаза из-за лопнувших сосудов.

Кроме того, при сдерживании чихания слизь и бактерии из носа и рта попадают в слуховую трубу и околоносовые пазухи. Это может обернуться отитом или синуситом.