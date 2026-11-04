Благотворительный концерт прошёл в Локне в День народного единства

22:33, 04 ноября 2026, ПАИ

В Локнянском культурно-досуговом центре прошёл благотворительный концерт, приуроченный ко Дню народного единства и Году единства народов России. Об этом пишет газета «Восход».



Фото: газета «Восход»



Фото: газета «Восход»



Фото: газета «Восход»



Фото: газета «Восход»



Фото: газета «Восход»



Фото: газета «Восход»



Фото: газета «Восход»













Все средства, собранные в ходе концерта, направят на приобретение материалов для изготовления маскировочных сетей в общественном штабе «Мы вместе. Позывной СВОи». Локнянское волонтёрское движение уже четыре года объединяет активистов своего и соседних районов для помощи военнослужащим в зоне специальной военной операции.

Творческую программу открыл народный коллектив «Локнянский хор русской песни» под руководством С. Ананьевой с песней «Горькая моя Родина». На концерте также выступили А. Блинов, Ю. Завьялов, В. Кузьмина, М. Фёдоров, М. Титенкова, вокальные группы «Домисольки», «Нет проблем», «Кавардак» и ансамбль «Отрада».

Зрителям показали видеообращения руководителя белгородской волонтёрской группы «Партизаны» Ирины Саркисян, волонтёров из Санкт-Петербурга и бойцов с передовой.