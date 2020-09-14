Районы с сюрпризом — эксперты подводят итоги выборов в Псковской области

16:19, 14 сентября 2020, ПАИ

Журналисты и эксперты начали подводить итоги муниципальных выборов в Псковской области.

Большая муниципальная кампания традиционно рассматривается как тренировка партий перед выборами более высокого уровня: в Псковское областное Собрание и Госдуму, отмечает автор «АиФ - Псков» Максим Андреев. «Кроме того, голоса муниципальных депутатов и глав будут востребованы партийцами в 2023 году на выборах губернатора. Ведь для того, чтобы выдвинуть на них свою кандидатуру, претенденту необходимо собрать подписи представителей низового уровня власти, пройдя так называемый муниципальный фильтр, - отмечается в статье.

По мнению автора, нынешняя избирательная кампания не отличалась яркостью и активностью кандидатов. Однако определенные сюрпризы в ней все-таки были. Например, в Новоржевском и Пустошкинском районах, где главы избраны от «Яблока» и являются руководителями местных отделений партии, оппозиции не удалось получить высокий результат.

Кроме того, отмечается в публикации, практика трехдневного голосования еще раз показало свое удобство, на это указывают данные опроса, который провел среди избирателей облизбирком.

Подробнее об итогах избирательной кампании читайте в статье «Осенние голоса. В Псковской области прошли большие муниципальные выборы».