0
16:19
Районы с сюрпризом — эксперты подводят итоги выборов в Псковской области
15:50
Жириновский высказался о выборах в Себежском районе
10:51
Молодой пскович угнал покататься старый ВАЗ
10:29
Избиратели устали от критики, нужны конкретные дела — Александр Котов
10:28
«Единая Россия» получает 83% депутатских мандатов на выборах в Псковской области
10:01
Брифинг «Единой России» по итогам выборов в Псковской области (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
09:31
Брифинг «Единой России» по итогам выборов ПАИ покажет в прямом эфире
Еще новости
Политика

Районы с сюрпризом — эксперты подводят итоги выборов в Псковской области

Журналисты и эксперты начали подводить итоги муниципальных выборов в Псковской области.

Большая муниципальная кампания традиционно рассматривается как тренировка партий перед выборами более высокого уровня: в Псковское областное Собрание и Госдуму, отмечает автор «АиФ - Псков» Максим Андреев. «Кроме того, голоса муниципальных депутатов и глав будут востребованы партийцами в 2023 году на выборах губернатора. Ведь для того, чтобы выдвинуть на них свою кандидатуру, претенденту необходимо собрать подписи представителей низового уровня власти, пройдя так называемый муниципальный фильтр, - отмечается в статье.

По мнению автора, нынешняя избирательная кампания не отличалась яркостью и активностью кандидатов. Однако определенные сюрпризы в ней все-таки были. Например, в Новоржевском и Пустошкинском районах, где главы избраны от «Яблока» и являются руководителями местных отделений партии, оппозиции не удалось получить высокий результат.

Кроме того, отмечается в публикации, практика трехдневного голосования еще раз показало свое удобство, на это указывают данные опроса, который провел среди избирателей облизбирком.

Подробнее об итогах избирательной кампании читайте в статье «Осенние голоса. В Псковской области прошли большие муниципальные выборы».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Районы с сюрпризом — эксперты подводят итоги выборов в Псковской области
14 сентября 2020
Районы с сюрпризом — эксперты подводят итоги выборов в Псковской области
Жириновский высказался о выборах в Себежском районе
14 сентября 2020
Жириновский высказался о выборах в Себежском районе
Молодой пскович угнал покататься старый ВАЗ
14 сентября 2020
Молодой пскович угнал покататься старый ВАЗ
Избиратели устали от критики, нужны конкретные дела — Александр Котов
14 сентября 2020
Избиратели устали от критики, нужны конкретные дела — Александр Котов
«Единая Россия» получает 83% депутатских мандатов на выборах в Псковской области
14 сентября 2020
«Единая Россия» получает 83% депутатских мандатов на выборах в Псковской области
Брифинг «Единой России» по итогам выборов в Псковской области (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
14 сентября 2020
Брифинг «Единой России» по итогам выборов в Псковской области (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
Брифинг «Единой России» по итогам выборов ПАИ покажет в прямом эфире
14 сентября 2020
Брифинг «Единой России» по итогам выборов ПАИ покажет в прямом эфире
Председатель облизбиркома Игорь Сопов стал гостем ПАИ-live (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
14 сентября 2020
Председатель облизбиркома Игорь Сопов стал гостем ПАИ-live (ЗАПИСЬ ЭФИРА)

Идет загрузка...