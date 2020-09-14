В 50-й раз «Ионыча» покажет псковский театр

17:30, 14 сентября 2020, ПАИ

15 сентября на малой сцене Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина в 50-й раз будет сыгран спектакль «Ионыч». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Спектакль, основанный на рассказе А. П. Чехова, был создан пять лет назад, премьера состоялась 3 апреля 2015 года. «С тех пор он пользуется успехом у псковской публики и гостей города. Спектакль побывал на гастролях в Тюмени и Минусинске», – напомнили в пресс-службе.

«Ионыч» был создан режиссером Василием Сениным, он же создал аскетичное художественное оформление спектакля. В работе над спектаклем принимали участие Александр Меньшиков, Борис Никитин, Илона Гончар, Виктория Акулова. В спектакле играли: Максим Плеханов, Ксения Тишкова, Екатерина Миронова, Эдуард Золотавин, Сергей Попков.

Создатель спектакля описывал свой замысел как размышление о жизни в Пскове. По словам Василия Сенина, трогательная и печальная судьба чеховских героев очень похожа на судьбы, увиденные им.

«Мне кажется, что Чехов не писал карикатуры, он был более жесток. Он с помощью отстранения описывал то, как мы сами превращаем свою единственную жизнь в бессмысленное существование, опустошая себя стремлением к надуманному комфорту. Я думаю, что этот спектакль будет интересен именно тем, что он как зеркало, возможно как антидот. Мы все — результат собственного выбора, и именно осознание этого отделяет разумного человека от безумца. Мне было очень интересно затронуть эту тему с актерами псковского театра, и я изумлен их храбростью исследовать размышления Чехова о провинциальности путем собственного опыта. Это заслуживает уважения и внимания», – отметил Василий Сенин.

В 50-м спектакле роли исполняют: Максим Плеханов, Ксения Соколова, Екатерина Миронова и заслуженный артист России Сергей Попков.

Продолжительность спектакля 1 час 30 минут без антракта. Для зрителей 12+. Билеты можно приобрести на сайте театра.