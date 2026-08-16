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Лекция об истории взаимоотношений Новгорода и Пскова пройдёт 25 августа

В библиотеке имени И. И. Василёва в Пскове 25 августа состоится лекция «Господин Псков на политической карте Европы: Новгород и Псков» – первая из цикла «Свой взгляд». Её прочтёт заведующий отделом Археологического центра Псковской области Сергей Салмин.

Изображение предоставлено библиотекой имени И. И. Василёва

На лекции речь пойдёт о специфике отношений между Новгородом и Псковом в период их независимости: они существенно отличались от распространённых в учебниках и художественной литературе представлений. Лектор раскроет особенности этого непростого «братского» противостояния, сопоставив его с известными мифологическими и библейскими сюжетами.

Мероприятие пройдёт 25 августа, начало в 18:00. Вход на мероприятие бесплатный.

Вторая часть лекции запланирована на сентябрь 2026 года.

Ранее сообщалось, что Александр Седунов рассказал об истории Псковского края в годы оккупации.

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