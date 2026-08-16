Библиотека Курбатова заключила соглашение с псковским филиалом общества «Знание»

19:59, 16 августа 2026, ПАИ

Псковская библиотека имени В. Я. Курбатова заключила соглашение о сотрудничестве с псковским филиалом Российского общества «Знание», сообщили ПАИ в пресс-службе библиотеки.

Подписи под документом поставили директор филиала Российского общества «Знание» в Псковской области Елена Печерская и генеральный директор библиотеки имени Курбатова Лариса Егорова.

В рамках сотрудничества планируется реализация совместных просветительских проектов, организация лекций и образовательных мероприятий. Особое внимание будет уделено популяризации знаний среди молодёжи и жителей региона – библиотека станет площадкой для проведения публичных лекций экспертов общества «Знание».

Добавим, Российское общество «Знание» осуществляет просветительскую работу в регионах, направленную на популяризацию науки, воспитание патриотизма у подрастающего поколения, пропаганду здорового образа жизни, сохранение исторических и природных памятников, укрепление межнационального единства, борьбу с лженаукой и фальсификацией истории.

Ранее сообщалось, что соглашение о взаимодействии в оказании бесплатной юридической помощи подписали в Псковской области.