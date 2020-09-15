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Спикер Псковского областного Собрания назвал основные причины сокращения числа депутатов

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов назвал основные причины сокращения числа депутатов с 44 до 26. Законопроект об этом сегодня рассматривается на сессии регионального парламента, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«С 2007 года действует норма Устава области с численностью 44 депутата. Но нынешняя численность населения изменилась. Но главная причина: избирательные округа нарезаны таким образом, что районы раздроблены, и получается, что избранные депутаты работают не только в одном районе, но и кусочках других. Это неудобно ни избирателям, ни депутатам, ни органам местного самоуправления. Еще один немаловажный вопрос — экономия бюджетных средств. Мы понимаем, что наш регион испытывает значительные финансовые затруднения», - сказал Котов.

«В процессе обсуждения возникла общая позиция, за некоторым исключением, - поддержать законопроект. Я тоже поддерживаю, прошу поддержать, чтобы заранее установить правила игры на новых выборах», - отметил спикер Собрания.

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