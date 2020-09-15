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Политика

Алексей Севастьянов выступил за увеличение депутатов на штатной основе

Депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов поддержал инициативу по сокращению депутатского корпуса с 44 до 26, однако при этом заметил, что необходимо увеличить аппарат регионального парламента и количество депутатов, которые работают на штатной основе. Такую позицию Алексей Севастьянов высказал в ходе обсуждения законопроекта о сокращении числа депутатов на 49-й сессии регионального парламента 15 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Алексей Севастьянов заметил, что численность депутатов Псковского областного Собрания обсуждается уже три созыва. Он раскритиковал выступление депутата Шлосберга, который, по его мнению, просто привёл цифры, не имеющие ничего общего с реалиями.

«Если нас будет в следующем созыве 60, наши избиратели станут жить лучше, скажите, пожалуйста?» – обратился Севастьянов к Шлосбергу, который не поддерживает инициативу о сокращении депутатского корпуса.

Депутат Севастьянов также не согласился с позицией фракции ЛДПР, что сокращение депутатского корпуса необходимо только для экономии средств. «Я не преследую цель экономии средств в этом вопросе, но согласен, что 26 депутатов – оптимально. Сегодня коммуникации позволяют работать нормально», – сказал он.

В то же время, по мнению Алексея Севастьянова, в Псковском областном Собрании должно быть больше сотрудников, больше депутатов на штатной основе, чтобы в целом у законодательной власти было больше возможностей работать с районами и волостями.

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