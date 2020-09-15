19 сентября гусли и орган будут звучать в печорской кирхе одновременно

07:52, 16 сентября 2020, ПАИ

19 сентября гусли и орган будут звучать в печорской кирхе одновременно. В этот день в 17:00 в церкви Святого Петра на улице Гагарина, 12а состоится концерт ансамблевой и органной музыки.

В списке исполнителей - музыканты из ансамбля «Псковские гусляры» и лауреаты международных конкурсов Денис Маханьков и Дина Ихина (орган, Печоры). На концерте прозвучат произведения Вивальди, Генделя, Бортнянского, Шаханова, Буцко и Штамма.



Слушателей просят соблюдать меры безопасности и предосторожности, не забывать надевать защитные медицинские маски и соблюдать дистанцию.