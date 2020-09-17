Автомобиль сгорел ночью в Псковском районе

11:04, 17 сентября 2020, ПАИ

Автомобиль Audi 80 1988 года выпуска сгорел ночью в деревне Зубово Псковского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар случился 17 сентября в 2:31. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и семь человек. Причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

Кроме того, в этот же день в 3:27 на улице Юбилейной в Пскове сгорели три пластиковых контейнера. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и шесть человек. Причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.