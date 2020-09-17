Михаил Ведерников поблагодарил псковичей за обратную связь

22:46, 17 сентября 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил жителей региона за обратную связь, благодаря которой «получается видеть проблемы с разных сторон и принимать правильные и взвешенные решения». Об этом Михаил Ведерников написал в своём Instagram в день второй годовщины с момента вступления в должность губернатора Псковской области.

«Выражаю огромную благодарность жителям Псковской области за оказанное мне доверие. Ценю, что нам удалось выстроить честный и открытый диалог, наладить эффективную обратную связь. Вместе мы задали правильный курс на развитие региона и улучшение жизни каждого человека. <...> Спасибо за вашу активность и неравнодушие! Сделаю всё, чтобы оправдать ваше доверие и доверие президента», – подчеркнул Михаил Ведерников.



Губернатор поблагодарил Псковское областное Собрание депутатов, команду администрации области, глав и депутатов каждого района и муниципалитета, Правительство РФ и «всех, кто помогает делать Псковскую область местом, где хочется жить».



«Мы создали эффективную команду единомышленников. Конечно, впереди у нас множество вызовов и испытаний, но, уверен, и побед будет тоже немало!» – уверен Михаил Ведерников.