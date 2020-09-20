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Общество

В Пскове продаётся здание «Макдональдса»

В Пскове продаётся помещение, в котором находится ресторан «Макдональдс». Речь идёт о здании, расположенном на территории гипермаркета «Империал».

Помещение площадью 390 квадратных метров, расположенное по адресу Коммунальная 41а, выставлено ООО «Империал» на продажу на сайте объявлений Avito 9 сентября. Указанная сумма продажи – 99,9  млн рублей.

«Здание арендовалось. «Макдональдс» никуда не съезжает», – заявил корреспонденту Псковского агентства информации генеральный директор «Империала» Николай Рассадин.

По его словам, с руководством «Макдональдса» ведутся переговоры о выкупе сетью ресторанов указанного здания в собственность.

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