В Пскове продаётся здание «Макдональдса»
В Пскове продаётся помещение, в котором находится ресторан «Макдональдс». Речь идёт о здании, расположенном на территории гипермаркета «Империал».
Помещение площадью 390 квадратных метров, расположенное по адресу Коммунальная 41а, выставлено ООО «Империал» на продажу на сайте объявлений Avito 9 сентября. Указанная сумма продажи – 99,9 млн рублей.
«Здание арендовалось. «Макдональдс» никуда не съезжает», – заявил корреспонденту Псковского агентства информации генеральный директор «Империала» Николай Рассадин.
По его словам, с руководством «Макдональдса» ведутся переговоры о выкупе сетью ресторанов указанного здания в собственность.