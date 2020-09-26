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Общество

Фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой проходит в Усвятском районе

В усвятском районе проходит фольклорный фестиваль. Фото: газета "Новая жизнь"

Сегодня, 26 сентября, в деревне Церковище Усвятского района проходит традиционный фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой. Об этом сообщает газета «Новая жизнь».

Фестиваль начался возле дома прославившейся исполнительницы Ольги Сергеевой. Более десяти творческих коллективов из Усвятского, Куньинского, Пустошкинского районов, из Пскова и Великих Лук исполнили ее песни.

Затем здесь состоялось возложение цветов и концерт лауреатов областного конкурса исполнителей аутентичной песни.

Участники фольклорного фестиваля также посетили могилу Ольги Сергеевой в Холмах. Память усвятской фольклорной певицы почтили и представитель комитета по культуре Псковской области Наталья Белова, заместитель главы Усвятского района Светлана Ермакова, глава Церковищенской сельской волости Олег Козлов.

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