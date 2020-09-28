Публикуем видео со встречи Михаила Ведерникова с Александром Лукашенко

18:30, 28 сентября 2020, ПАИ

Публикуем видеозапись со встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Рабочая встреча состоялась в понедельник, 28 сентября, в Минске во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко отметил, что регулярно встречается с главами российских регионов и договорился с президентом России Владимиром Путиным об активизации регионального сотрудничества. Глава государства заявил, что в отношениях республики с Псковской областью главное – духовная близость народов, она и определяет экономическое сотрудничество. «Вы – добрые соседи, близкие нам люди. Мы будем с вами сотрудничать, не только исходя из каких-то денежных, меркантильных экономических интересов. Это всегда было, есть и будет, но в отношениях с нами это не главный вопрос. Если у нас есть добрые духовные отношения, близость наших людей, которые живут по ту и эту сторону условной границы, экономика придет. Мы договорились с президентом России, что активизируем наше сотрудничество», – сказал Александр Лукашенко.

Михаил Ведерников в свою очередь поблагодарил президента Белоруссии за заинтересованность в развитии отношений и отметил, что Псковскую область с Белоруссией, действительно, связывают давние дружеские и добрососедские отношения. По его мнению, сейчас необходимо придать новый импульс развитию сотрудничества в сфере экономики.

«Беларусь является нашим ключевым внешнеэкономическим, внешнеторговым партнером, на долю которого приходится 35 % товарооборота. Выстроено тесное взаимовыгодное сотрудничество во многих сферах. В первую очередь – машиностроение, транспорт, АПК. Наши предприятия активно закупают белорусскую технику: сельскохозяйственную, дорожную, пассажирские автобусы, котельное оборудование», — сказал губернатор.

Во время общения стороны обсудили новые проекты торгово-экономического сотрудничества, направления развития культурных связей, патриотической работы, взаимодействия в АПК, строительстве, а также в поставке грузовой, пассажирской и дорожной техники.

Ранее Михаил Ведерников встретился с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.