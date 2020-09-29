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Общество

Осенняя ярмарка «Покровский торг» состоится в Пскове 14 октября

14 октября на подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове (Некрасова, 33) состоится осенняя ярмарка «Покровский торг». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы ярмарки.

Ярмарка на подворье начнется после праздничной Божественной литургии в храме Покрова от Торга, возглавит богослужение митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Гостей ярмарки ожидает широкий выбор продовольственных и непродовольственных товаров, сувениров ручной работы, представленных мастерами и ремесленниками, вкусная кухня и веселая атмосфера русских народных гуляний. Всех гостей будут угощать жареной картошкой – неотъемлемой частью Покровской ярмарки.

В день работы ярмарки на открытой сцене будут выступать творческие коллективы Пскова. В рамках Покровской ярмарки будет проведен конкурс на звание «Лучший участник Покровской ярмарки», а также специальный фотоконкурс для гостей и участников ярмарки.

К участию в покровской ярмарке приглашают псковских фермеров, пчеловодов и мастеров подарков и сувениров ручного творчества. Справки по телефону 8 911 359-09-32.
 

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