Фильм с участием актера Псковского драмтеатра покажут на Московском международном кинофестивале

20:50, 29 сентября 2020, ПАИ

Фильм «Шум», в котором одну из главных ролей сыграл актер Псковского драмтеатра Камиль Хардин, покажут на 42-м Московском международном кинофестивале, смотр пройдет в столице с 1 по 8 октября. Об этом сообщает кинокритик ПАИ Муслим Камалов в своем Telegram-канале.

Картина режиссера Даниэллы Рыбакьян вошла во внеконкурсную программу «Молодые и красивые». В центре сюжета «Шума» — Илья, 20-летний талантливый рэпер. Он приезжает в большой город, чтобы победить на баттле. Илья сразу же входит в ряд топовых баттлеров, покорив публику искренностью и волей к победе. Ему пророчат успешное будущее. Но Илья встречает первую любовь — простую девушку, которая, оказывается, втянута в криминальный бизнес самых влиятельных людей города.

Камиль Хардин сыграл брата героини ленты, его персонаж — торговец наркотиками, который приехал в Санкт-Петербург на заработки и втягивает в это нечистое дело сестру и главного героя.

Актер рассказал, как попал в фильм. По словам Хардина, после гастролей Псковского театра в Рязани он должен был ехать в Санкт-Петербург на пробы в «Шум». В итоге, пообщавшись с режиссером, выяснилось, что он не подходит для ленты: на роль брата героини необходим был более жесткий и черствый типаж. После этого Хардин пригласил кастинг-директора картины на спектакль «Ревизор», его играли в это время в Санкт-Петербурге. Увидев Хардина на сцене, директор по кастингу добилась организации вторых проб для псковского актера.

Камиль Хардин подчеркнул, что вторые пробы проходили уже с актрисой и реквизитом. По заданию необходимо было любыми способами заставить актрису взять платок. Хардин, зная уже отношение режиссера к нему и ее ожидания, взял платок и силой засунул его актрисе в рот, прижав ее к стене. Позже, по его словам, позвонила кастинг-директор и сообщила, что его утвердили на роль.

Даниэлла Рыбакьян училась на режиссерских курсах Сергея Овчарова, окончила режиссерский факультет СПбГИКиТ (мастерская К. Лопушанского). Работала ассистентом режиссера на картине мастера «Сквозь чёрное стекло» (2019). Автор короткометражных фильмов «Пересадка» (2014), «Насовсем» (2015), «Солнце в темноте» (2016), «Ася» (2017). «Шум» — полнометражный дебют.

«Шум» можно будет увидеть 3 октября в 23:00 в первом зале кинотеатра «Каро 11 Октябрь».