Руководитель театра из Петербурга отметил вовлечённость публики на фестивале в Пскове

18:42, 26 ноября 2026, ПАИ

Зрители на молодёжном фестивале театрального искусства Союзного государства «Мосты дружбы» в Пскове не отвлекаются на телефоны и следят за сценой, рассказал руководитель Народного университетского театра «Глагол» (Санкт‑Петербург) Александр Борщевский в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 ноября.

Фестиваль проходит в Пскове с 24 по 27 ноября. По словам Александра Борщевского, во время выступлений коллективов в зале была полная тишина, никто из зрителей не сидел с телефоном, всё внимание было сосредоточено на сцене.

«Приятно удивило, что, когда выступали мы и наши коллеги с Дальнего Востока, никто не разговаривал, не шушукался, никто не сидел в телефонах. Всё внимание было сосредоточено на том, что происходит на площадке», – подчеркнул Александр Борщевский.

Такая реакция публики, по его оценке, говорит о высоком уровне постановок и о живом интересе молодёжи к театру. В зале присутствовали участники творческих коллективов и гости, в том числе студенты ПсковГУ.

Руководитель театра также отметил популярность любительского театра у молодёжи и пояснил: «Времени‑то не будет больше, учёба никуда не уйдёт».

По словам Александра Борщевского, профессия актёра требует стопроцентной отдачи и не оставляет свободного времени, тогда как любительские театры позволяют совмещать творчество с основной работой и учёбой.