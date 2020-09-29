Выставка «Псков концептуальный» откроется в Доме ремесел в октябре

17:28, 29 сентября 2020, ПАИ

1 октября в Доме ремесел откроется персональная выставка художника Юрия Валяева «Псков концептуальный», сообщается в соцсетях Псковского областного центра народного творчества.

Посетители смогут увидеть около 70 живописных и графических работ псковского художника-любителя.

Юрий Валяев – псковский дизайнер, занимается пейзажной фотографией, живописью, графикой. Большинство работ художника посвящено Пскову. Заниматься живописью он начал с 80-х годов, своим учителем считает псковского художника Юрия Николаевича Наумова (член Псковского объединения художников-любителей, преподаватель изобразительного искусства).

В этом году Юрий Валяев стал лауреатом Всероссийской выставки-смотра «Салют Победы», его работы вошли в экспозицию «Великому подвигу посвящается…» — выставки художников-любителей и народных мастеров, которая была представлена в сентябре этого года в Москве в Новой Третьяковке.

Выставка откроется в четверг, 1 октября, в 17:00 и будет работать в выставочном зале Дома ремесел по адресу: Псков, Некрасова, 8, второй этаж.