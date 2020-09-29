В Пскове продолжается уборка воинских захоронений

18:09, 29 сентября 2020, ПАИ

В Пскове продолжается уборка общественных пространств от мусора. 29 сентября «Мехуборка» вывезла отходы после благоустройства территорий воинских захоронений на улице Лесной и Юбилейной, школы на Ольгинской набережной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регоператора по обращению с ТКО - ООО «Экопром».

Работы производятся в рамках договоров регионального оператора по обращению с ТКО с организациями, ответственными за содержание данных участков.

На прошлой неделе по контракту регионального оператора с ООО «Мега-Сервис» Мехуборка вывезла отходы после уборки двух воинских захоронений. Порядок навели на воинских захоронениях «65 тысяч» на Крестовском шоссе и на улице Юбилейной.

Обеспечение своевременной очистки и поддержание общественных территорий Пскова в надлежащем санитарном состоянии относится к зоне ответственности Управления городского хозяйства администрации города и производится в рамках контрактов с подрядными организациями. Правила содержания и уборки городских пространств прописаны в Санитарно-эпидемиологических требованиях к содержанию территорий муниципальных образований, утвержденных 5 декабря 2019 года.