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Общество

В Пскове продолжается уборка воинских захоронений

В Пскове продолжается уборка общественных пространств от мусора. 29 сентября «Мехуборка» вывезла отходы после благоустройства территорий воинских захоронений на улице Лесной и Юбилейной, школы на Ольгинской набережной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регоператора по обращению с ТКО - ООО «Экопром».

Работы производятся в рамках договоров регионального оператора по обращению с ТКО с организациями, ответственными за содержание данных участков. 

На прошлой неделе по контракту регионального оператора с ООО «Мега-Сервис» Мехуборка вывезла отходы после уборки двух воинских захоронений. Порядок навели на воинских захоронениях «65 тысяч» на Крестовском шоссе и на улице Юбилейной.

Обеспечение своевременной очистки и поддержание общественных территорий Пскова в надлежащем санитарном состоянии относится к зоне ответственности Управления городского хозяйства администрации города и производится в рамках контрактов с подрядными организациями. Правила содержания и уборки городских пространств прописаны в Санитарно-эпидемиологических требованиях к содержанию территорий муниципальных образований, утвержденных 5 декабря 2019 года.

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