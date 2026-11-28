Курьер на электромопеде пострадал при столкновении с машиной в Пскове
Курьер на электромопеде 2004 года рождения пострадал при столкновении с автомобилем Lada Granta на перекрестке улиц Труда и Звездной в Пскове сегодня, 28 ноября. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка ПАИ» в MAX.
Медики оказывают пострадавшему помощь.
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Фото: канал «Псковская сводка ПАИ» в MAX
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Фото: канал «Псковская сводка ПАИ» в MAX
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Фото: канал «Псковская сводка ПАИ» в MAX
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Фото: канал «Псковская сводка ПАИ» в MAX
На месте работают спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.