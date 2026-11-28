Курьер на электромопеде пострадал при столкновении с машиной в Пскове

21:55, 28 ноября 2026, ПАИ

Курьер на электромопеде 2004 года рождения пострадал при столкновении с автомобилем Lada Granta на перекрестке улиц Труда и Звездной в Пскове сегодня, 28 ноября. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка ПАИ» в MAX.

Медики оказывают пострадавшему помощь.



Фото: канал «Псковская сводка ПАИ» в MAX



Фото: канал «Псковская сводка ПАИ» в MAX



Фото: канал «Псковская сводка ПАИ» в MAX



Фото: канал «Псковская сводка ПАИ» в MAX







На месте работают спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.