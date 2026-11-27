На Ленинградском шоссе в Пскове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе

19:35, 27 ноября 2026, ПАИ

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Пскове на Ленинградском шоссе. На повороте на Луговую автомобиль Lada Largus сбил на 24-летнюю девушку. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX













ДТП случилось на пешеходном переходе. Пострадавшую в критическом состоянии госпитализировала бригада скорой помощи.

На месте работают спасатели АСС и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.