Двое детей пострадали во время аварии в Опочке
Авария произошла у дома № 103 на улице Гагарина в Опочке. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
33-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2114, съехал в кювет. После этого машина опрокинулась. В салоне находились дети в возрасте 12 и 8 лет. Все пострадавшие госпитализированы в Псков.
Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают пожарные подразделения, Госавтоинспекция и бригада скорой помощи.
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