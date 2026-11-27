Двое детей пострадали во время аварии в Опочке

22:24, 27 ноября 2026, ПАИ

Авария произошла у дома № 103 на улице Гагарина в Опочке. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX















33-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2114, съехал в кювет. После этого машина опрокинулась. В салоне находились дети в возрасте 12 и 8 лет. Все пострадавшие госпитализированы в Псков.

Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают пожарные подразделения, Госавтоинспекция и бригада скорой помощи.