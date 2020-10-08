Основная часть Фестиваля русской музыки в Пскове пройдет в ноябре

10:17, 09 октября 2020, ПАИ

В Пскове основная часть Фестиваля русской музыки пройдет в ноябре. Об этом заявила директор филармонии Елизавета Барышникова в эфире ПАИ-live.

Елизавета Барышникова подчеркнула, что в Псковской областной филармонии «очень много» планов по мероприятиям. При этом директор отметила, что сейчас учреждение культуры идет «осторожной поступью» с точки зрения анонса концертов и их организации из-за нестабильной эпидемиологической обстановки в стране.

«В ноябре должна пройти основная часть Фестиваля русской музыки. Будем надеяться, что все состоится, что ничего не закроют. У нас будут и балеты, и приезжает Московской хор по линии Всероссийских филармонических сезонов, который будет работать с нашим оркестром», - рассказала Елизавета Барышникова.