«Хэллоуин Хьюби» на Netflix: праздничная шалость или классический Адам Сэндлер

13:28, 09 октября 2020, ПАИ

На Netflix вышла картина «Хэллоуин Хьюби» — комедия с Адамом Сэндлером в роли фаната Дня всех святых и немного городского сумасшедшего. Кинокритику Лео Поутонену, посмотревшему ленту Стивена Брилла, постоянно работающего в паре с Сэндлером («Ники, дьявол-младший», «Миллионер поневоле»), фильм показался весьма средним, с глупыми, фирменными ужимками Сэндлера, но отдаться на милость уставшему комику все же стоит попробовать.

Немолодой неудачник по имени Хьюби до маниакального безумия любит Хэллоуин, свою маму и безопасность. Каждое 31 октября он пытается сделать так, чтобы все жители его городка были вне опасности и хорошо провели праздник. При этом Хьюби ненавидят все горожане: жители обзывают его, кидаются яйцами и всячески над ним измываются. Но Хьюби не унывает. С годами, привыкший к буллингу, он адаптировался к происходящему и совершенно не принимает его близко к сердцу. Оно у него доброе. Этот чуткий, забавный и нелепый человек в реальной жизни был бы местной знаменитостью, чудаком, любимым жителями. Но мы не в реальной жизни, а в фантазии Адама Сэндлера. В разгар очередной серии розыгрышей над героем в городе начинают происходить таинственные события, за разгадку которых и берется Хьюби.

Адам Сэндлер — фигура многогранная и специфическая: выходец из культового скетч-шоу Saturday Night Live сочетает в себе фантастическую способность к созданию совершенно чудовищных фильмов, с одной стороны, и сильных драматических ролей, с другой. На одном берегу — один из худших фильмов в истории «Такие разные близнецы», на другом — роли в лучших фильмах Пола Томаса Андерсона («Любовь, сбивающая с ног»), Братьев Сэфди («Неограненные драгоценности»), Ноа Баумбака («Истории семьи Майровиц») и других американских независимых режиссеров. Причем очевидно, что у Сэндлера есть талант актера, как драматического, так и комедийного: чего только стоит презабавный «Счастливчик Гилмор» или «Управление гневом». Но проблема кроется в специфике его юмора: Адам Сэндлер, как известно, слишком увлекается шутками про испражнения, много кривляется и кричит, да и вообще постоянно устраивает буффонаду. Подобный, классический в принципе, американский юмор (во многом воспитанный SNL) нуждается в очень аккуратном обращении, и при таком производственном количестве, как у него, процент плохих «продуктов» будет преобладать. Однако совершенно ясно, что Сэндлер искренне любит свою комедию и простоватую, но близкую ему по духу аудиторию. Иначе он бы уже давно стал великим американским артистом. Но и не нам его корить.

Что же до виновника торжества — «Хэллоуина Хьюби», как мне кажется, это очень среднее кино Адама Сэндлера: он в меру милый (как его «Пятьдесят первых поцелуев»), смешной, но не слишком, хотя и без обычных для него переборов с телесным юмором, интересный, правда без увлекательного сюжета, как в «Таинственном убийстве» с Дженнифер Энистон. В «Хэллоуине» все в меру.

Однако вся эта критика абсолютно не важна в данном случае, потому что фильм абсолютно завораживает своей простотой и намеренной глупостью. Ты отбрасываешь весь свой скептицизм и отдаешься на милость старому, уставшему комику, который решил попробовать тебя развлечь. Во многом ему помогает и атмосфера Дня всех святых. Так что, если зритель относится к этому празднику с нежностью, то есть большая вероятность того, что ему этот фильм понравится.

Герои фильма по-детски однобоки и клишированны, что в данном случае играет только на руку дурашливой атмосфере. Здесь и Кевин Джеймс в роли крутого копа, будто пришедшего из фильмов 80-х, и подросток-неудачник, который влюбляется в популярную девушку (его играет Ноа Шнапп — Уилл Байерс из «Очень странных дел»), и заботливая мама Хьюби — милая бабушка, с которой, правда, связан только один сюжетный поворот. И наконец, обязательная в фильмах подобного рода тайно влюбленная в главного героя девушка, которую тот полюбил уже давным-давно. Веселят также и примечательные камео звезд в этом фильме: Шакил О`Нил — радиоведущий с женским голосом; злой горожанин Рэй Лиотта, подкатывающий к молодой учительнице; оборотень Стив Бушеми и санитар в психбольнице в виде Бена Стиллера, а также многие другие друзья и знакомые Адама Сэндлера.

Просмотр этого фильма мне напомнил посиделки за пивом с друзьями: ты смеешься над идиотскими шутками, стыдишься откровенно плохих, всячески расслабляешься и отвлекаешься от внешнего мира. Хотя бы ради этого и стоит посмотреть эту маленькую праздничную шалость.