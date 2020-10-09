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Общество

«Михайловское» приглашает на выставку «Сказки европейских писателей в графике Б. Л. Непомнящего»

Борис Непомнящий. Иллюстрация к сказке Дж. Толкина «Фермер Джайльс из Хэма» из серии «Сказки английских писателей» (1985). Из собрания Новгородского музея-заповедника.

На выставку «Сказки европейских писателей в графике Б. Л. Непомнящего» приглашает государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы музея Лидия Токарева.

Экспозиция была подготовлена к 75-летию российского графика и включает в себя 25 офортов — оригиналы иллюстраций к сборникам сказок известных английских и французских писателей.

Борис Непомнящий — известный российский иллюстратор, народный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств, чьи работы хранятся в государственных музейных и галерейных собраниях 19 стран мира, а также в многочисленных частных коллекциях в России и за рубежом.

Выставка его офортов в музее-заповеднике «Михайловское», в Научно-культурном центре учреждения (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1), будет открыта для посетителей до 22 ноября текущего года.

В Святогорье можно познакомиться еще с одной выставкой «Земля Новгородская и Псковская в работах художников-фронтовиков».

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