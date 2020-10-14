Коронавирус увеличивает массу каждого легкого до двух килограммов

21:30, 14 октября 2020, ПАИ

Патологоанатомы рассказали, что при коронавирусе каждое легкое в массе увеличивается до двух килограммов. Об этом сообщает Вести. ru.



По словам медработников, картина после вскрытия умерших от коронавируса одна и та же – поражение лёгких, и лёгкими их уже назвать сложно – стандартная масса в 350 граммов увеличивается до двух килограммов.

«Появляется массивный отёк. Нарушается микроциркуляция, что приводит к кровоизлиянию в просвет альвеол. Сегодня было вскрытие – абсолютно соматически здоровый человек. Печень, сердце – все в порядке. Но каждое легкое весило по полтора килограмма. Он болел в течение трех недель», – резюмировала главный патологоанатом клинической больницы Иркутска Людмила Гришина.

Коронавирус нередко приводит к летальному исходу из-за внезапной закупорки легочной артерии. Кровь не может поступить в легкие из-за образовавшегося препятствия.

«Этот процесс называется тромбоэмболией. Пять минут, и человек может умереть. Умирают мучительно. Люди попросту не могут дышать. В последнее время начали поступать и молодые. Средний возраст – около 50 лет. Это вполне еще работоспособные люди, жить и жить», – заключила Людмила Гришина.

Работники морга отмечают, что еще причиной смерти часто может являться полиорганная недостаточность – когда вирус поражает все ткани и органы. В таких случаях родственники не могут хоронить погибшего традиционным способом, это организовывает специальная служба. Усопшего помещают в цинковый гроб, который запаивают. Во время прощания количество родственников рекомендуют ограничивать.