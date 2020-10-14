0
22:25
Xiaomi подшутила над Apple из-за отсутствия зарядки в коробке с iPhone
22:24
На ужасную дорогу у лицея №19 пожаловалась псковичка
21:41
Следователи проверяют Себежский дом-интернат для престарелых и инвалидов
21:00
Визит министра культуры России в Псковскую область (ФОТОРЕПОРТАЖ)
20:58
Вакцинация от коронавируса не должна быть принудительной
20:22
Новый очаг коронавируса выявили в Псковской области
19:05
Если в классе обнаружили коронавирус - пошаговая инструкция
Еще новости
Общество

Коронавирус увеличивает массу каждого легкого до двух килограммов

Патологоанатомы рассказали, что при коронавирусе каждое легкое в массе увеличивается до двух килограммов. Об этом сообщает Вести. ru.

По словам медработников, картина после вскрытия умерших от коронавируса одна и та же – поражение лёгких, и лёгкими их уже назвать сложно – стандартная масса в 350 граммов увеличивается до двух килограммов.

«Появляется массивный отёк. Нарушается микроциркуляция, что приводит к кровоизлиянию в просвет альвеол. Сегодня было вскрытие – абсолютно соматически здоровый человек. Печень, сердце – все в порядке. Но каждое легкое весило по полтора килограмма. Он болел в течение трех недель», – резюмировала главный патологоанатом клинической больницы Иркутска Людмила Гришина.

Коронавирус нередко приводит к летальному исходу из-за внезапной закупорки легочной артерии. Кровь не может поступить в легкие из-за образовавшегося препятствия.

«Этот процесс называется тромбоэмболией. Пять минут, и человек может умереть. Умирают мучительно. Люди попросту не могут дышать. В последнее время начали поступать и молодые. Средний возраст – около 50 лет. Это вполне еще работоспособные люди, жить и жить», – заключила Людмила Гришина.

Работники морга отмечают, что еще причиной смерти часто может являться полиорганная недостаточность – когда вирус поражает все ткани и органы. В таких случаях родственники не могут хоронить погибшего традиционным способом, это организовывает специальная служба. Усопшего помещают в цинковый гроб, который запаивают. Во время прощания количество родственников рекомендуют ограничивать.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Xiaomi подшутила над Apple из-за отсутствия зарядки в коробке с iPhone
14 октября 2020
Xiaomi подшутила над Apple из-за отсутствия зарядки в коробке с iPhone
На ужасную дорогу у лицея №19 пожаловалась псковичка
14 октября 2020
На ужасную дорогу у лицея №19 пожаловалась псковичка
Следователи проверяют Себежский дом-интернат для престарелых и инвалидов
14 октября 2020
Следователи проверяют Себежский дом-интернат для престарелых и инвалидов
Визит министра культуры России в Псковскую область (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14 октября 2020
Визит министра культуры России в Псковскую область (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Вакцинация от коронавируса не должна быть принудительной
14 октября 2020
Вакцинация от коронавируса не должна быть принудительной
Новый очаг коронавируса выявили в Псковской области
14 октября 2020
Новый очаг коронавируса выявили в Псковской области
Если в классе обнаружили коронавирус - пошаговая инструкция
14 октября 2020
Если в классе обнаружили коронавирус - пошаговая инструкция
Алексей Кузьмин рассказал о ситуации с дорогами в Великолукском районе
14 октября 2020
Алексей Кузьмин рассказал о ситуации с дорогами в Великолукском районе

Идет загрузка...