Пскович получил 13 лет колонии строгого режима за избиение жены до смерти

21:16, 16 октября 2020, ПАИ

32-летний пскович получил 13 лет колонии строгого режима за избиение жены до смерти. Об этому Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Суд установил, что 8 ноября 2018 года мужчина приревновал супругу к соседу, у которого она была в гостях, когда он пришел домой. Ревнивый пскович выволок жену в коридор и избил ее, причинив телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

17 января 2019 года злоумышленник снова избил свою супругу. На этот раз причиной стал алкоголь: потерпевшая соврала виновному о том, что дома нет спиртного. С полученными травмами женщину госпитализировали в городскую больницу. Спустя пять дней она скончалась.

Суд назначил виновному 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.