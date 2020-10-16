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Политика

Пскович получил 13 лет колонии строгого режима за избиение жены до смерти

Фото pixabay

32-летний пскович получил 13 лет колонии строгого режима за избиение жены до смерти. Об этому Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Суд установил, что 8 ноября 2018 года мужчина приревновал супругу к соседу, у которого она была в гостях, когда он пришел домой. Ревнивый пскович выволок жену в коридор и избил ее, причинив телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

17 января 2019 года злоумышленник снова избил свою супругу. На этот раз причиной стал алкоголь: потерпевшая соврала виновному о том, что дома нет спиртного. С полученными травмами женщину госпитализировали в городскую больницу. Спустя пять дней она скончалась.

Суд назначил виновному 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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