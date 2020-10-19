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Общество

Псковичи смогут звонить через Wi-Fi-интернет

МегаФон запустил в Пскове сервис Voice over WiFi – теперь абоненты оператора смогут говорить по телефону даже в помещениях, где затруднено проникновение сотовой связи.

МегаФон, всероссийский оператор цифровых возможностей, запустил новую технологию передачи голосового трафика в Псковском регионе, благодаря которой абоненты могут звонить через Wi-Fi интернет. Технология VoWiFi позволят совершать и принимать обычные голосовые вызовы  в отдаленных помещениях со слабым сигналом сотовой сети, но устойчивым Wi-Fi подключением. Таким образом абонент будет оставаться на связи даже в подвальных и цокольных этажах, «глухих» комнатах квартиры или офиса.

«МегаФон запускает новую технологию голосовых звонков через сети WiFi в период, когда такие сервисы наиболее воcтребованы. Новая технология дает возможность принимать вызовы в любом месте, где есть Wi-Fi – неважно, домашняя это сеть или публичный Wi-Fi в кафе, бульваре, общественном транспорте. Безусловно, в местах со слабым сигналом позволительно общаться и в мессенджерах, но в любой момент можно пропустить важный звонок. Теперь эта проблема решена», — комментирует директор по сетевой инфраструктуре МегаФона Валентин Полозенко.

Звонки через WiFi тарифицируются как обычные голосовые звонки и входят в пакет минут, разговор возможен с абонентами любых операторов, для вызовов на городские телефоны нужно набирать номер в полном формате с кодом города.  Новая услуга поддерживается большинством современных смартфонов и включается автоматически либо в каналах обслуживания абонентов. Также нужно, чтобы сервис был включен в настройках сотовой связи гаджета – при его активации на дисплее высвечивается оператор MegaFon Wi-Fi.

Запуск VoWiFi продолжает развитие технологий передачи голосового трафика МегаФона в Псковском регионе.

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