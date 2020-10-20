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Культура

Детское мультимедиа-шоу «Царевна-лягушка» покажут на Фестивале русской музыки в Пскове

29 октября в 19:00 в БКЗ филармонии в Пскове в рамках 46-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова покажут концертное детское мультимедиа-шоу «Царевна-лягушка» арт-проекта «Новая сказка». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Как отметили организаторы, на сцене Псковской филармонии зрители увидят «синтез богатых традиций русского искусства и фольклора, виртуозного исполнительского мастерства и современных технологий».

Специально для проекта «Новая сказка» разработаны динамические декорации и огромный экран, на который в режиме реального времени проецируются иллюстрации, использующие технологии видеомэппинга. Дополняют концертное шоу костюмы и спецэффекты: световую картину «Царевны-лягушки» курировал лауреат национальной театральной премии «Золотая маска», а костюмы создавали под руководством художника Большого театра.

«Новая сказка» – инновационный арт-проект, созданный профессиональными артистами, выпускниками Московской консерватории и академии имени Гнесиных совместно с художниками и продюсерами театрально-концертной сферы.

Проект «Царевна-лягушка» создан при поддержке Фонда «Вереск», показы в Псковской области проходят при поддержке программы «Театр+Общество» Минкультуры РФ.

Купить или забронировать билеты можно на сайте.

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