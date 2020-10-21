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Общество

Крымские ученые предложили лечить последствия COVID-19 концентратом винограда

Ученые Крымского федерального университета разработали немедикаментозный способ лечения болезней печени и последствий COVID-19. Для этого они предложили использовать концентрат из сортов красного крымского винограда («Эноант»). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе университета.

Чтобы убедиться в лечебном действии виноградного концентрата, был проведен эксперимент на ста крысах. Им вводили разведенный этанол для создания алкогольной интоксикации.

«У одной группы мы создавали острую алкогольную интоксикацию, а у другой – хроническую, развивающуюся 3 и 6 месяцев. Во второй части опыта крысам начали регулярно давать определенные для них дозы «Эноанта». Данные показали, что стабилизирующие процессы запускались во всех из 100 случаев. Полезные вещества (биофлавоноиды) концентрата из красного крымского винограда явно способствовали восстановлению и на тканевом уровне, и на фрагментном. Произошла активация синтеза белка, усиление антиоксидантной защиты», – рассказала доцент кафедры внутренней медицины № 1 с курсом клинической фармакологии Медицинской академии имени С. И. Георгиевского Крымского федерального университета Анна Захарова.

По словам Анны Захаровой, результаты исследований можно применить на пользу заболевшим COVID-19. «Ударные дозы антибиотиков могут серьезно дестабилизировать печеночные функции, для ослабленного организма осложнения вдвойне опасны. В таком случае биофлавоноиды «Эноанта» подействуют так же, как при лечении алкогольной болезни – произойдет восстановление тканей и функционального запаса», – считает Анна Захарова.

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