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Общество

Как не стать жертвой грабителей во время новогодних каникул, россиянам рассказали в Росгвардии

В Росгвардии рассказали о мерах безопасности в период новогодних праздников, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления Росгвардии по Москве.

Если жители Москвы и регионов собираются уезжать, то желательно установить сигнализацию и не публиковать в соцсетях информацию о своих планах.

«В первую очередь, необходимо установить хорошие отношения с соседями. На длительный период вашего отсутствия можно попросить их присматривать за квартирой, поливать цветы, включать и выключать периодически свет или телевизор, вынимать корреспонденцию из почтового ящика, чтобы создать эффект присутствия хозяев в квартире», - поделился с журналистами агентства представитель ведомства.

Также в  пресс-службе напомнили, что, уезжая, нельзя оставлять открытыми окна и форточки, балконные двери, желательно установить решетки, если квартира расположена на первых и последних этажах.

«Проживающим на этих этажах желательно плотно задергивать шторы в вечернее время. Въезжая в новую квартиру или дом, а также в случае утери ключей желательно сразу сменить замки. Кроме того, не рекомендуется прикреплять к ключам от квартиры никакие предметы, позволяющие определить их владельца», - отметили в Росгвардии.

 

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