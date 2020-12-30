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Политика

Утренние рейсы питерской «Ласточки» пришли с опозданием из-за непогоды

2 января на участке Луга – Новоселье Октябрьской железной дороги ввиду сложных метеоусловий было задержано движение некоторых пассажирских поездов, сообщается на сайте Октябрьской железной дороги.

Утром с задержкой более часа пришёл поезд «Ласточка» № 809 Санкт-Петербург (Балтийский) – Печоры. Поезд «Ласточка»  № 810 сообщением Псков – Санкт-Петербург (Балтийский) прибыл на конечную станцию с опозданием на 40 минут.

Специалисты Октябрьской железной дороги принимают необходимые меры для минимизации времени опоздания поездов и приносят извинения за доставленные неудобства.

 

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