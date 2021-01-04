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Путин поручил представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров

Фото пресс-службы Кремля

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своей пресс-конференции, состоявшейся 17 декабря 2020 года, сообщает официальный сайт главы государства в понедельник, 4 января.

В частности, правительству РФ до 1 февраля поручено представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров.

Также в перечне поручений кабинету министров - рассмотреть вопросы о выдаче сертификатов гражданам, которые были привиты от коронавируса с использованием российских вакцин, а также о международном признании этих сертификатов, чтобы привитые россияне смогли выезжать за границу и посещать другие страны.

Напомним, в конце декабря Владимир Путин говорил, что вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам нуждается в проработке. Вопрос об этом был поднят на встрече с президентом главы Федерации независимых профсоюзов Михаила Шмакова. Последний обратил внимание на вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров. По его словам, решение о ее приостановке в 2016 года было неправильным. Шмаков отметил, что данное решение привело к прекращению работы многими пенсионерами.

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