Жириновский предложил запретить отключать свет и газ за долги после пожара в Екатеринбурге

21:06, 12 января 2021, ПАИ



Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил законодательно запретить отключать свет и газ за долги и взыскивать их через продажу имущества должников.

Ранее загорелась квартира на втором этаже девятиэтажного дома на улице Рассветной в Екатеринбурге в ночь на 12 января. Причиной пожара в девятиэтажном доме в Екатеринбурге, унёсшего жизни восьми человек, могли стать свечи, которые хозяева квартиры, где был очаг возгорания, использовали вместо отключённого за долги электричества, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

«Необходимо изменить наше законодательство, а именно запретить отключение света. Ну отключили им свет, но люди не будут сидеть в темноте. Конечно, они будут использовать другие способы освещения – жечь свечи, лучины, керосиновые лампы. И всё это пожароопасно. То же самое и с газом. Если отключить его, то может не быть горячей воды, так как в некоторых домах она нагревается котлом или бойлером, нет возможности приготовить пищу. Люди будут искать, чем газ заменить», – написал Жириновский в своём Telegram-канале.

«Давайте лучше изыскивать имущество должников, распродавать его и за счёт этих денег компенсировать долги. В крайнем случае направлять информацию о должниках депутатам всех уровней. Кто-то из них может найти способ компенсации долгов по коммунальным платежам», – предложил политик.

По его мнению, нельзя людей оставлять без света, газа или коммуникаций в зимний период, так как долги не стоят их жизни и здоровья.

«Мы будем стараться менять законодательство в направлении защиты прав граждан на нормальную жизнь», – подчеркнул лидер ЛДПР.