0
21:18
Губернатор Псковской области накануне Дня печати подвел итоги работы региональных СМИ
11:47
Елена Бибикова ответит на вопросы псковичей в приемной «Единой России»
19:45
Стилист Сергей Зверев решил стать депутатом Госдумы
22:18
В Старый Новый год к Земле приблизится астероид
21:08
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону призвал выгнать всех спортсменов из Госдумы
17:24
Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах
23:55
Губернатор Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Рождеством
Еще новости
Политика

Жириновский предложил запретить отключать свет и газ за долги после пожара в Екатеринбурге

Владимир Жириновский предложил законодательно запретить отключать свет и газ за долги. Фото © РИА Новости / Владимир Астапкович


Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил законодательно запретить отключать свет и газ за долги и взыскивать их через продажу имущества должников.

Ранее загорелась квартира на втором этаже девятиэтажного дома на улице Рассветной в Екатеринбурге в ночь на 12 января. Причиной пожара в девятиэтажном доме в Екатеринбурге, унёсшего жизни восьми человек, могли стать свечи, которые хозяева квартиры, где был очаг возгорания, использовали вместо отключённого за долги электричества, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

«Необходимо изменить наше законодательство, а именно запретить отключение света. Ну отключили им свет, но люди не будут сидеть в темноте. Конечно, они будут использовать другие способы освещения – жечь свечи, лучины, керосиновые лампы. И всё это пожароопасно. То же самое и с газом. Если отключить его, то может не быть горячей воды, так как в некоторых домах она нагревается котлом или бойлером, нет возможности приготовить пищу. Люди будут искать, чем газ заменить», – написал Жириновский в своём Telegram-канале.

«Давайте лучше изыскивать имущество должников, распродавать его и за счёт этих денег компенсировать долги. В крайнем случае направлять информацию о должниках депутатам всех уровней. Кто-то из них может найти способ компенсации долгов по коммунальным платежам», – предложил политик.

По его мнению, нельзя людей оставлять без света, газа или коммуникаций в зимний период, так как долги не стоят их жизни и здоровья.

«Мы будем стараться менять законодательство в направлении защиты прав граждан на нормальную жизнь», – подчеркнул лидер ЛДПР.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Довольны ли вы новогодним подарком?
Проголосовать >>>

Губернатор Псковской области накануне Дня печати подвел итоги работы региональных СМИ
12 января 2021
Губернатор Псковской области накануне Дня печати подвел итоги работы региональных СМИ
Елена Бибикова ответит на вопросы псковичей в приемной «Единой России»
12 января 2021
Елена Бибикова ответит на вопросы псковичей в приемной «Единой России»
Стилист Сергей Зверев решил стать депутатом Госдумы
11 января 2021
Стилист Сергей Зверев решил стать депутатом Госдумы
В Старый Новый год к Земле приблизится астероид
10 января 2021
В Старый Новый год к Земле приблизится астероид
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону призвал выгнать всех спортсменов из Госдумы
08 января 2021
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону призвал выгнать всех спортсменов из Госдумы
Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах
07 января 2021
Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах
Губернатор Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Рождеством
06 января 2021
Губернатор Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Рождеством
Прямая трансляция богослужения в праздник Рождества Христова из Троицкого собора в Пскове
06 января 2021
Прямая трансляция богослужения в праздник Рождества Христова из Троицкого собора в Пскове

Идет загрузка...