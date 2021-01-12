Трамп считает вопрос о его импичменте «охотой на ведьм»

23:47, 12 января 2021, ПАИ

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп назвал рассмотрение в Конгрессе вопроса об объявлении ему импичмента продолжением охоты на ведьм, что может вызвать «невероятный гнев», сообщает ТАСС.

Трамп ответил во вторник на вопросы журналистов перед отбытием в штат Техас, видеозапись фрагментов беседы распространили американские телеканалы.

«Мы не хотим насилия, абсолютно не хотим. Что касается импичмента, то это продолжение величайшей охоты на ведьм в истории политики, – сказал он. – Это абсолютно нелепо. Этот импичмент вызовет невероятный гнев. Это действительно ужасная вещь, которую они (демократы в Конгрессе. – Прим. ТАСС) делают».

«Для [спикера Палаты представителей Конгресса США] Нэнси Пелоси и [лидера демократического меньшинства в Сенате] Чака Шумера [такие действия представляют] продолжение этой линии, думаю, это создаёт огромную опасность для страны, вызывает невероятный гнев», – считает Трамп.