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Политика

Трамп считает вопрос о его импичменте «охотой на ведьм»

Трамп не хочет насилия, но утверждает, что его импичмент может вызвать невероятный гнев у избирателей. Фото © EPA-EFE/Samuel Corum/POOL

 

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп назвал рассмотрение в Конгрессе вопроса об объявлении ему импичмента продолжением охоты на ведьм, что может вызвать «невероятный гнев», сообщает ТАСС.

Трамп ответил во вторник на вопросы журналистов перед отбытием в штат Техас, видеозапись фрагментов беседы распространили американские телеканалы.

«Мы не хотим насилия, абсолютно не хотим. Что касается импичмента, то это продолжение величайшей охоты на ведьм в истории политики, – сказал он. – Это абсолютно нелепо. Этот импичмент вызовет невероятный гнев. Это действительно ужасная вещь, которую они (демократы в Конгрессе. – Прим. ТАСС) делают».

«Для [спикера Палаты представителей Конгресса США] Нэнси Пелоси и [лидера демократического меньшинства в Сенате] Чака Шумера [такие действия представляют] продолжение этой линии, думаю, это создаёт огромную опасность для страны, вызывает невероятный гнев», – считает Трамп.

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