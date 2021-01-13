Жители Псковской области рассказали, пострадает ли их карьера из-за пандемии

09:24, 14 января 2021, ПАИ

Каждый третий житель Псковской области уверен, что пандемия коронавируса не скажется на его работе и карьере. К такому выводу пришла Служба исследований hh.ru, которая в конце декабря провела опрос среди 9 097 россиян, в том числе среди жителей Псковской области.

При этом 53% опрошенных в регионе уверены, что COVID-19 будет продолжать оказывать влияние на их работу и карьеру. Так отвечали представители сферы туризма и гостиничного бизнеса (68%), добычи сырья (66%), банковской сферы (64%) и сферы закупок (62%). О том, что пандемия перестанет оказывать такое влияние на их работу, как это было в 2020 году, заявили сотрудники из сферы «Информационные технологии», «Госслужба» и «Рабочий персонал». 13% респондентов затруднились с ответом.

Каждый пятый опрошенный, в том числе жители Псковской области, ожидает сокращений штата в своей компании после новогодних праздников. Чаще всего такие изменения предрекают соискатели старше 55 лет. Сокращений ждут работники банковской (36%) и транспортной (35%) сфер, ресторанно-гостиничного бизнеса и представители высшего менеджмента. Менее всего ожидают таких изменений опрошенные специалисты из сфер «Искусство, массмедиа» (14%), «Автомобильный бизнес» (16%), «Наука, образование» (17%).

По данным опроса, более сотни работодателей России, эксперты допускают вероятность, что сокращение персонала в новом году может пройти в компаниях численностью от 100 до 500 сотрудников. Об этом сказали 18% опрошенных представителей компаний. Еще 15% предприятий с численностью работников более 500 отметили возможность уменьшения штата своего персонала в 2021 году. 10% представителей компаний с численностью менее 100 человек считают сокращение штата реальным для своих компаний в этом году.

Наибольшая конкуренция среди соискателей на рынке труда в Псковской области сохраняется в сферах «Высший менеджмент» (15 человек на вакансию), «Бухгалтерия» и «Начало карьеры» (по 6 человек), «Искусство, развлечение, массмедиа» (5 человек). В списке наиболее востребованных направлений остаются медицина, ИТ-технологии, в том числе кибербезопасность, линейные позиции в ретейле и horeca, связанные с комплектовкой и доставкой заказов. Также работодатели испытывают дефицит персонала в сфере строительства, производства и ЖКХ.