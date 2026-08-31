Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

В России планируют увеличить долю отечественных автомобилей на рынке страны до 80%

Порядка 100 млрд рублей инвестировано в реадаптацию возвращённых в оборот заводов в России с 2022 года. Больший объём средств направлен на локализацию автокомпонентов, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным 31 августа, пишут «Известия».

Фото: ПАИ

Сохранение предприятий, коллективов и инженерных компетенций было основным акцентом государства после 2022 года, и эту задачу можно считать выполненной, заявил Мантуров. Площадки ушедших иностранных компаний перезапущены, что наряду с постановкой на конвейер новых моделей обеспечило воссоздание производства автомобилей практически во всех востребованных сегментах, пояснил он.

В отрасли уже сформированы современные мощности под выпуск более трёх миллионов автомобилей. Ключевой задачей является их загрузка, отметил первый вице-премьер в ходе обсуждения обновлённой стратегии развития автопрома до 2035 года, утверждённой Правительством РФ. Ориентир для легкового сегмента – не менее 500 тысяч автомобилей на одну платформу в год.

Отдельное внимание уделяется унификации компонентной базы и развитию собственных технологий. Российские компании должны контролировать ключевые разработки и конструкторскую документацию, что обеспечит рост технологической независимости, заявил Мантуров. К 2030 году её уровень планируется довести до 80 % в легковом сегменте и до 90 % – в легком коммерческом транспорте.

В целевом сценарии к 2035 году рассчитывают выйти на выпуск порядка 2,8 миллиона транспортных средств в год, отметил Мантуров. Долю российской продукции на внутреннем рынке новой автомобильной техники планируется довести до 80 %, остальное оставляется за импортом для поддержания конкуренции и вариативности спроса в отдельных сегментах. Для реализации задач планируется донастроить систему господдержки.

Ранее эксперт оценил перспективы перехода на электромобили в России.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






31 августа 2026

С 1 сентября россияне смогут открыть кошельки для цифрового рубля
31 августа 2026

В России планируют увеличить долю отечественных автомобилей на рынке страны до 80%
29 августа 2026

Запрет на экспорт дизельного топлива продлили в России
27 августа 2026

Бизнес-встреча с предприятиями Витебской области пройдёт в Пскове
26 августа 2026

На заводе «Титан-Полимер» внедрено новое оборудование для повышения эффективности исследований
24 августа 2026

Локомотивы экономики Псковской области перечислил Андрей Михеев
24 августа 2026

Миф о скором падении цен на квартиры развеял эксперт
24 августа 2026

Министр экономического развития: Субъекты МСП в Псковской области чувствуют себя стабильно

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...