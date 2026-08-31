В России планируют увеличить долю отечественных автомобилей на рынке страны до 80%

13:18, 31 августа 2026, ПАИ

Порядка 100 млрд рублей инвестировано в реадаптацию возвращённых в оборот заводов в России с 2022 года. Больший объём средств направлен на локализацию автокомпонентов, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным 31 августа, пишут «Известия».

Сохранение предприятий, коллективов и инженерных компетенций было основным акцентом государства после 2022 года, и эту задачу можно считать выполненной, заявил Мантуров. Площадки ушедших иностранных компаний перезапущены, что наряду с постановкой на конвейер новых моделей обеспечило воссоздание производства автомобилей практически во всех востребованных сегментах, пояснил он.

В отрасли уже сформированы современные мощности под выпуск более трёх миллионов автомобилей. Ключевой задачей является их загрузка, отметил первый вице-премьер в ходе обсуждения обновлённой стратегии развития автопрома до 2035 года, утверждённой Правительством РФ. Ориентир для легкового сегмента – не менее 500 тысяч автомобилей на одну платформу в год.

Отдельное внимание уделяется унификации компонентной базы и развитию собственных технологий. Российские компании должны контролировать ключевые разработки и конструкторскую документацию, что обеспечит рост технологической независимости, заявил Мантуров. К 2030 году её уровень планируется довести до 80 % в легковом сегменте и до 90 % – в легком коммерческом транспорте.

В целевом сценарии к 2035 году рассчитывают выйти на выпуск порядка 2,8 миллиона транспортных средств в год, отметил Мантуров. Долю российской продукции на внутреннем рынке новой автомобильной техники планируется довести до 80 %, остальное оставляется за импортом для поддержания конкуренции и вариативности спроса в отдельных сегментах. Для реализации задач планируется донастроить систему господдержки.

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