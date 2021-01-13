Владислав Абрамов: Наша главная цель - сделать комфортное жилье

16:20, 14 января 2021, ПАИ

«Наша главная цель - сделать комфортное жилье», - заявил генеральный директор компании «Псковжилстрой» Владислав Абрамов в эфире проекта ПАИ-live 14 января.

Он отметил, что застройщик не будет думать о том, что нужно ввести в эксплуатацию побольше квадратных метров, сэкономить землю, уменьшить расходы на сети, тем самым уменьшив себестоимость. «Мы идем по другому пути: мы не экономим ни на себе, ни на людях. Мы ищем возможность заработать – заработать на дополнительных каких-то моментах, услугах», - подчеркнул Владислав Абрамов. По его словам, у компании есть свои интересные «фишки» и задумки, которыми «Псковжилстрой» делится с теми людьми, которые действительно хотят создать в Пскове комфортное жилье.

«Мы надолго зашли для того, чтобы сделать комфортное жилье людям: чтобы было достаточно зелени, были симпатичные дома, были парковки», - добавил гость ПАИ-live. По его словам, жилые дома компании сейчас проектируются так, чтобы на каждую квартиру было одно конкретное машино-место. В случае отсутствия в семье автомобиля собственники машино-места смогут сдавать его в аренду.

Владислав Абрамов заверил, что компания не боится понести дополнительные расходы. «Когда мы начинали работать, многие думали: пришел какой-то москвич и решил нас всех здесь учить. А сейчас они все подходят и говорят: «Да, вы были правы. Мы даже не представляли, что такое возможно было». Не надо бояться. Надо просто делать – и все получится», - подытожил он.