Минэкономики предложило запретить покупку банков государством

09:44, 15 января 2021, ПАИ

В России планируется запретить государству покупать финансовые активы, соответствующий документ Минэкономразвития доработало и внесло в правительство. Об этом пишет газета «Известия».

Согласно документу с правками в закон «О защите конкуренции», запрет на покупки касается Российской Федерации, государственных и муниципальных образований, компаний или банков с госучастием (если 50% в них подконтрольно государству или ЦБ). Кроме того, соответствующие ограничения распространяются и на Центробанк.

В том случае, если покупатель с госучастием нарушит запрет, то сделка по решению суда может быть признана недействительной.

Авторы инициативы считают, что подобные изменения продиктованы ситуацией на финансовом рынке. В частности, еще три года назад доля государства в банковском секторе достигала 70%.