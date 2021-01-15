0
09:58
Коронавирус унёс жизни 2 млн человек
09:34
Открыты две новые мутации коронавируса
20:44
«Королева» тауэрских воронов пропала в Лондоне. Зловещая легенда Великобритании может сбыться
15:20
Илон Маск назвал советского конструктора Королева великолепным
10:01
Изменения в структуре аппарата правительства утвердил Мишустин
16:14
Репортаж ПАИ рассматривался в Японии в качестве материала о вкладе в развитие айкидо
10:33
Псковская область представит Россию в рамках проекта «Балтийская еда от фермы до вилки»
Еще новости
Страна и мир

Минэкономики предложило запретить покупку банков государством

В России планируется запретить государству покупать финансовые активы, соответствующий документ Минэкономразвития доработало и внесло в правительство. Об этом пишет газета «Известия».

Согласно документу с правками в закон «О защите конкуренции», запрет на покупки касается Российской Федерации, государственных и муниципальных образований, компаний или банков с госучастием (если 50% в них подконтрольно государству или ЦБ). Кроме того, соответствующие ограничения распространяются и на Центробанк.

В том случае, если покупатель с госучастием нарушит запрет, то сделка по решению суда может быть признана недействительной.

Авторы инициативы считают, что подобные изменения продиктованы ситуацией на финансовом рынке. В частности, еще три года назад доля государства в банковском секторе достигала 70%.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Довольны ли вы новогодним подарком?
Проголосовать >>>

Коронавирус унёс жизни 2 млн человек
15 января 2021
Коронавирус унёс жизни 2 млн человек
Открыты две новые мутации коронавируса
14 января 2021
Открыты две новые мутации коронавируса
«Королева» тауэрских воронов пропала в Лондоне. Зловещая легенда Великобритании может сбыться
13 января 2021
«Королева» тауэрских воронов пропала в Лондоне. Зловещая легенда Великобритании может сбыться
Илон Маск назвал советского конструктора Королева великолепным
12 января 2021
Илон Маск назвал советского конструктора Королева великолепным
Изменения в структуре аппарата правительства утвердил Мишустин
12 января 2021
Изменения в структуре аппарата правительства утвердил Мишустин 1
Репортаж ПАИ рассматривался в Японии в качестве материала о вкладе в развитие айкидо
11 января 2021
Репортаж ПАИ рассматривался в Японии в качестве материала о вкладе в развитие айкидо
Псковская область представит Россию в рамках проекта «Балтийская еда от фермы до вилки»
11 января 2021
Псковская область представит Россию в рамках проекта «Балтийская еда от фермы до вилки»
В Старый Новый год к Земле приблизится астероид
10 января 2021
В Старый Новый год к Земле приблизится астероид

Идет загрузка...