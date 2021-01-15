С 18 января школы во всех регионах России возобновят очное обучение

20:17, 15 января 2021, ПАИ

Во всех регионах России с 18 января школы возобновят очное обучение. На карантине останутся только десять школ в семи субъектах РФ, сообщил в эфире «России 24» министр просвещения Сергей Кравцов. Он уточнил, что на форму обучения влияет не только коронавирус, но и другие факторы, например сильные морозы.

Учащиеся российских учебных заведений переводились на дистанционное обучение с осени из-за пандемии коронавируса. Регионы принимали такие решения самостоятельно с учётом рекомендаций Роспотребнадзора.

14 января мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 18 января ученики всех классов вернутся к очной учёбе. Он пообещал разблокировать им льготные проездные. Мэр назвал непростым решение вернуть все классы в школу, поскольку риск роста заболеваемости остаётся высоким.

Согласно последним данным, в России общее число заболевших COVID-19 превысило 3,5 млн человек. За последние сутки выявлено свыше 24 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.