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Страна и мир

Два пенсионера скончались в Эстонии после прививки вакциной Pfizer

В Эстонии два пожилых постояльца дома престарелых скончались после вакцинации от коронавируса препаратом Comirnaty, разработанным американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на департамент лекарственных средств Эстонии.

Скончавшимся было 85 лет и 91 год. Врачи не связывают смерть пенсионеров с применением вакцины, поскольку после ее введения у них не наблюдалось побочных эффектов.

Всего в период с 27 декабря по 17 января в Эстонии вакциной от Pfizer привились 18 275 человек, из которых 66 получили две дозы вакцины. Власти за тот период получили 87 сообщений о жалобах после прививки. Вакцинированные среди прочего сообщали об онемении лица, губ или языка.

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