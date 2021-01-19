В любой момент на сцену – Елизавета Барышникова рассказала о работе филармонии в эфире ПАИ-live

12:05, 19 января 2021, ПАИ

Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова стала гостьей эфира ПАИ-live.

Как раскручивается музыкальный маховик филармонии после вынужденных каникул без зрителей? Когда первый концерт в БКЗ? Что будет с фестивальной программой Губернаторского симфонического оркестра в 2021 году? Почему барочная музыка зазвучит теперь по-новому? За что руками и ногами летом возьмется коллектив филармонии? Об этом и многом другом — в разговоре руководителя проекта ПАИ-live Александра Машкарина и Елизаветы Барышниковой.

Трансляция ведётся на сайте Псковского агентства информации и на YouTube-канале ПАИ.