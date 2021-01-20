Олег Брячак не исключил, что возглавит реготделение «Справедливой России» после объединения с двумя партиями

16:08, 20 января 2021, ПАИ

Лидер псковского отделения «Справедливой России» Олег Брячак не исключил, что возглавит региональное отделение «Справедливой России» после объединения справедливороссов с партиями «За правду» и «Патриоты России». Об этом Олег Брячак заявил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Разговоры об объединении «Справедливой России» с другими партиями на федеральном уровне ведутся уже достаточно давно. Дело в том, что все здравомыслящие лидеры партийных структур понимают, что порознь добиться какого-то результата, который они перед собой ставят, не просто. Поэтому для того, чтобы сработать более эффективно, и планируется принять такое решение об объединении. Это объединение может ещё и не состояться, но я отношусь к нему положительно. Как говорится, вместе мы сила, и чем больше структур, соратников, людей будет примыкать к «Справедливой России», тем лучше», – отметил Олег Брячак.

По его словам, вопрос объединения регионального отделения «Справедливой России» с указанными партиями пока не обсуждался. «Если наши руководители на федеральном уровне всё-таки примут решение об объединении и доведут его до конца, то, конечно, здесь, на местном уровне, мы обязательно встретимся с нашими партнёрами и будем вместе взаимодействовать», – пояснил политик.

Олег Брячак уточнил, что партии «За правду» и «Патриоты России» интегрируются в «Справедливую Россию», которая останется основной. «Понятно, что «Справедливая Россия» гораздо мощнее, чем те партии, которые к ней должны примкнуть, но в случае объединения и у «Справедливой России» больше шансов получить больше мандатов в Госдуму, и, соответственно, у руководства тех партий, с которыми «Справедливая Россия» будет объединяться, тоже появляется шанс пройти в Госдуму. А если они это будут делать поодиночке, то вряд ли какая-то из этих партий сможет получить мандаты в Госдуме», – отметил он.

По словам Олега Брячака, объединение принесёт пользу партиям и на ближайших выборах в Псковское областное Собрание. «В Псковское областное Собрание для того, чтобы получить один мандат, партии нужно набрать как минимум 5 %. А в случае объединения у них есть шанс получить мандаты по спискам, а кто-то и в одномандатном округе при поддержке «Справедливой России» сможет получить мандат», – уточнил политик.

Олег Брячак также не исключил, что возглавит региональное отделение «Справедливой России» после объединения с двумя партиями.

«С учётом моих отношений с Сергеем Мироновым [лидер «Справедливой России. – ПАИ] и с учётом тех показателей, которое наше региональное отделение под моим руководством даёт, а также моей определённой известности – у меня как-то в этом сомнений нет, что я останусь руководителем. Но всё равно решение остаётся за нашим партийным руководством, и я соглашусь с любым решением, которое будет принято. Но на данный момент я даже как-то не думаю об этом. Нужно дождаться объединения и уже по факту действовать. Но если по каким-то причинам на федеральном уровне не будет достигнуто соглашение об объединении, то нам все равно на региональном уровне нужно общаться, взаимодействовать, потому что примерно наши партийные платформы похожи», – заключил Олег Брячак.