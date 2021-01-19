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Спорт

Псковская спортсменка Наталья Спиридонова примет участие в прыжковом поединке «Битва полов»

Фотография с прошлых прыжковых поединков. Фото Агентство городских новостей Москва/Андрей Никеричев

 

24 января в московском спорткомплексе «Салют Гераклион» в четвёртый раз пройдёт «Битва полов» — прыжковый поединок между мужчинами и женщинами. Об этом сообщает Всесоюзная федерация лёгкой атлетики.

Участники:  Мария Ласицкене, Анна Чичерова, Кристина Королева, Наталья Спиридонова, Дарья Слепова, Михаил Акименко, Илья Иванюк, Даниил Цыплаков, 
Никита Курбанов,  Александр Асанов, Алексей Ефанов.

Соревнования состоятся 24 января 2021 года на малой арене в спорткомплексе «Салют Гераклион» по адресу: Москва, ул. Лодочная, 15, стр. 1а.

О псковской спортсменке Наталье Спиридоновой ПАИ уже писало. Тогда на турнире по лёгкой атлетике Наталья взяла золотую медаль.



 

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