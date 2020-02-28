Псковская спортсменка Наталья Спиридонова взяла «золото» на турнире по легкой атлетике в Брянске

09:48, 03 марта 2020, ПАИ

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В Брянске состоялся турнир по легкой атлетике памяти заслуженного тренера РСФСР В. А. Сыромолотова, где воспитанница Центра спортивной подготовки Псковской области Наталья Спиридонова выступила в прыжках в длину и с результатом 5 метров 89 сантиметров заняла первое место. Об этом Псковскому агентству информации сообщила сама спортсменка.

Наталья Спиридонова подвела итоги легкоатлетического сезона в помещении, в котором она стала второй на Первенстве России до 23 лет и выступала на крупных соревнованиях вместе с олимпийской чемпионкой Анной Чичеровой и чемпионкой мира Марией Ласицкене.

«Зима принесла мне много нового опыта, я стала показывать стабильность в прыжках, и очень этому рада. Впереди сезон на открытом воздухе, очень жду, что нас допустят на международные старты и в высокой конкуренции я смогу показать высокие результаты», - рассказала спортсменка. ​