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О новой схеме телефонного мошенничества предупредил Центробанк

Банк России заявил, что злоумышленники придумали новую схему телефонного мошенничества: под видом сотрудников МВД они звонят и сообщают людям о заведенном на них уголовном деле, выманивая персональные данные для кражи денег.

«Телефонные мошенники стали использовать новую схему. Представляясь сотрудниками МВД или других правоохранительных органов, они сообщают клиентам банков, что в их отношении возбуждено уголовное дело по заявлению Банка России», - говорится в сообщении.

У клиентов банков мошенники пытаются узнать информацию о платежных картах, сведения о совершенных операциях по ним и другие данные. 

«Банк России обращает внимание, что не подает заявления в правоохранительные органы в отношении операций без согласия клиентов кредитных организаций. Если во время телефонного разговора незнакомый человек ссылается на инициированный Банком России уголовный процесс — это злоумышленник», - предупредил Центробанк.

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