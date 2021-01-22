Вручение наград премии «Народное признание — 2020» началось в Псковской области

16:00, 22 января 2021, ПАИ

Стартовал марафон вручения наград Первой общественной премии Псковской области «Народное признание — 2020». Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, награждение победителей проходит в новом формате: представители экспертного жюри, партнёры и организаторы премии приходят к победителям сами.

Первым заслуженную награду получил офис «Псковский» банка «ФК Открытие», который одержал победу в номинации «Сервис».

«Голосование было открытым, честным, и, что радует, мнение членов жюри, которое в этом году возглавил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, совпало с выбором большинства участников народного голосования», - отметил главный редактор Псковского агентства информации Александр Машкарин. Он поздравил представителей банка с новым достижением и вручил диплом и статуэтку премии.

Управляющий псковским региональным операционным офисом банка «Открытие» Вячеслав Балыбердин отметил, что учреждение второй раз участвует в премии: в 2019 году банк стал спонсором и вручил спецприз участнику премии в номинации «Открытие». «Нужно было выйти на сцену драмтеатра, вручить победителям наши призы, и, что удивило - это всех интересует, зал был переполнен. И тогда мы решили, почему бы не рискнуть? Чем банк хуже другой организации? Мы решили показать, что мы сделали за год, особенно с учетом ситуации, развернувшейся во всем мире», - рассказал Вячеслав Балыбердин.

Он подчеркнул, что во время пандемии банк не закрывался, псковский офис обслуживал клиентов, в то же время делая реконструкцию здания. Управляющий офисом поблагодарил всех, кто поддержал учреждение и помог одержать победу в «Народном признании». «Цель была такая — донести до наших клиентов, что мы для них сделали за это год. Думаю, нам это удалось: мы получили порядка 900 голосов, это очень важно», - сказал он и подчеркнул, что уровень сервиса, который сейчас позиционирует банк, не только не опустится, но и будет подниматься. «Спасибо за то, что оценили нас. И отдельная благодарность всем клиентам и сотрудникам, которые в этот трудный год вынесли все испытания», - заключил Вячеслав Балыбердин.

Специальный приз победителю в номинации «Сервис» вручил партнёр премии директор компании «АВ Хаус» Александр Васильев.

В 2020 году премия «Народное признание» отметила своё 11-летие. На соискание премии поступило 145 заявок. Премию в этом году присуждали в 11 номинациях. Победителей выбирали путём сложения голосов, набранных во время второго тура голосования на сайте Псковского агентства информации, и членов жюри, в состав которого вошли 14 человек.