Определены победители премии «Народное признание – 2020»

22:10, 31 декабря 2020, ПАИ

Определены победители Первой общественной премии Псковской области «Народное признание — 2020».

Премию в этом году присуждали в 11 номинациях. Победителей выбирали путём сложения голосов, набранных во время второго тура голосования на сайте Псковского агентства информации, и членов жюри, в состав которого вошли 14 человек.

В номинации «Открытие» первое место заняло фермерское хозяйство «Форелевый хутор» в Печорском районе (826 голосов на сайте ПАИ + 1 жюри = 864,1 балла), на втором – Псковская областная инфекционная больница (219 + 11 жюри = 638,1 балла), на третьем – Псковская кинодеревня в Новоржевском районе (225 + 2 жюри=301,2 балла).

Победителем в номинации «Наша марка» стал сыровар из Себежского района Дмитрий Ершов (637 + 7 жюри = 932,68), второе место завоевала торговая марка «Деревня Соловьи» (564 + 3 жюри = 690,72), третье – Псковская швейная фабрика «Славянка» (207 + 4 жюри = 375,96).

В номинации «Сервис» победу одержал офис «Псковский» банка «ФК Открытие» (924 + 5 голосов жюри = 1237,35), на втором месте расположилось фермерское хозяйство «Форелевый хутор» в Печорском районе (888 + 5 жюри = 1201,35), на третьем – швейный цех Новосокольнического районного потребительского общества (277 + 4 жюри = 527,68).

Лидером этого года стала заместитель директора Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района Галина Печникова (742 + 10 жюри = 1107,1), второе место в номинации «Лидер» досталось руководителю компании «Столбушинский продукт» Виталию Озерову (241 + 3 жюри = 350,53), третье – директору Себежской средней школы Раисе Евдокимовой (234 + 1 жюри = 270,51).

Победителем в номинации «Рекорд» стала команда псковских спортсменов-гребцов в классе лодок «Дракон» (852 + 5 жюри = 1197,75), второе место у чемпиона мира по спортивному зимнему плаванию – 2020 Марка Мордовцева (743 + 5 жюри = 1088,75), третье – у активиста Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов Владимира Петрова (710 + 4 жюри = 986,6).

Победа в номинации «Поступок» досталась псковичу Артёму Мазепе за спасение пяти детей и их бабушки из горящего дома (740 + 10 жюри = 1470,5), на втором месте в этой номинации – школьник из Стругокрасненского района Леонид Хазов за спасение тонувшего ребёнка (802 + 3 жюри = 1021,15), на третьем – Сергей Петров из посёлка Дедовичи за спасение человека на пожаре (893 + 1 жюри = 966,05).

В номинации «Защита» победили полицейские из Печор Иван Кекин и Александр Волков за спасение человека из вспыхнувшего в результате ДТП автомобиля (551 + 9 жюри = 1034,03), на втором месте – инспекторы отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову Роман Березкин и Владислав Дмитриев за спасение человека из горящего автомобиля (783 + 2 жюри = 890,34), на третьем – полицейские из Острова Вадим Герасимов, Игорь Морозов, кинолог Яна Кислякова и её собака за спасение заблудившегося в лесу человека (455 + 3 жюри = 616,01).

Лучшим талантом этого года была признана юная вокалистка Дарья Романова из Опочецкого района (1178 + 9 жюри = 1963,43), второе место в номинации «Талант» занял гармонист Максим Петряшкин из Куньинского района (1037 + 3 жюри = 1298,81), третье – народный самодеятельный хореографический коллектив «Забава» из Великолукского района (694 + 2 жюри = 868,54).

В номинации «Призвание» победителем стал инструктор штурмового отделения отдела специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области Андрей Мусатов (1717 + 5 жюри = 2295,1), на втором месте – фельдшер Дубишенского медицинского пункта Дедовичской районной больницы Марина Осипова (1532 + 4 жюри = 1994,48), на третьем – почётный гражданин города Печоры, почётный настоятель печорского храма Святой Великомученицы Варвары и бывший послушник Псково-Печерского монастыря протоиерей Евгений Пелешев (605 + 5 жюри = 1183,1).

В номинации «Инициатива» победил проект общественников «Создание приюта для животных «Шанс» (923 + 9 жюри = 1402,25), второе место у председателя Гдовского райпо Василия Чумакова (509 + 3 жюри = 668,75), третье – у инициатора и создателя движения «Гуманный отлов» Василия Смирнова (343 + 2 жюри = 449,5).

Главным событием 2020 года признали фестиваль «Музыка на воде» в Пскове (618 + 9 жюри = 1034,34), второе место в номинации «Событие» досталось последнему звоноку в онлайн-формате в Печорской гимназии (504 + 2 жюри = 596,52), на третьем месте – 36-й Всероссийский праздник фронтовой поэзии «А музы не молчат» в Великолукском районе (420 + 3 жюри = 558,78).

Кроме того, по решению членов жюри и организаторов, специальные призы вручат шести финалистам Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2020».

Специальные призы от почётного жюри премии получат Псковская областная инфекционная больница; школьник из Стругокрасненского района Леонид Хазов; Сергей Петров из посёлка Дедовичи; инспекторы отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову Роман Березкин и Владислав Дмитриев; полицейские из Острова Вадим Герасимов, Игорь Морозов, кинолог Яна Кислякова и её собака; председатель Гдовского райпо Василий Чумаков.

В 2020 году премия «Народное признание» отмечает своё 11-летие. На соискание премии поступило 145 заявок. Все соискатели участвовали в первом туре голосования на ПАИ, по результатам которого определились тройки финалистов в каждой из номинаций.

Награждение победителей состоится в 2021 году сразу после новогодних выходных и в необычном формате.