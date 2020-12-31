В номинации «Сервис» премии «Народное признание – 2020» победил офис «Псковский» банка «ФК Открытие»

19:02, 31 декабря 2020, ПАИ

Офис «Псковский» банка «ФК Открытие» победил в номинации «Сервис» Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2020». Этот финалист получил 924 голоса на сайте ПАИ и 5 от жюри, набрав тем самым 1237,35 балла.

На втором месте в номинации «Сервис» оказалось фермерское хозяйство «Форелевый хутор» в Печорском районе (888+5 жюри = 1201,35), на третьем – швейный цех Новосокольнического районного потребительского общества (277+4 жюри = 527,68).

«Главное событие прошедшего года (середина 2019 года – середина 2020 года) для банка «Открытие» в Псковской области – признание нового банка жителями региона, - отмечается в заявке. - Сегодня «Открытие» рассматривается нашими земляками как серьезный федеральный банк, способный решить любой финансовый вопрос как розничных клиентов, так и предприятий любого масштаба».

Директор центрального офиса Банка «ФК Открытие (региональный офис «Псковский») Лариса Жигирева подчеркнула, что с середины 2019 года до середины текущего банк продемонстрировал отличную динамику по всем бизнес-направлениям. За этот период средства физических лиц приросли на 20 %, при этом не потеряли вкладчиков (депозитный портфель), а прирост обеспечен двукратным ростом портфеля накопительных и текущих счетов. Портфель кредитов физических лиц увеличился в 2,5 раза, основной прирост обеспечен портфелем ипотечных кредитов.

«При таких темпах роста можно говорить о низкой базе при старте новых проектов, например ипотеки, но что важно, и по абсолютным цифрам продаж кредитов физическим лицам банк уверенно занимает 3-4 позиции в региональном рейтинге», - отметила автор письма.

В 2020 году премия «Народное признание» отмечает своё 11-летие. На соискание премии поступило 145 заявок. Все соискатели участвовали в первом туре голосования на ПАИ, по результатам которого определились тройки финалистов в каждой из номинаций.

Награждение победителей состоится в 2021 году сразу после новогодних выходных и в необычном формате. Список всех обладателей награды будет опубликован на сайте Псковского агентства информации.