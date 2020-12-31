0
23:56
Новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам
22:26
Оксана Фёдорова: Цените каждый миг вашей жизни
22:10
Определены победители премии «Народное признание – 2020»
21:37
Восемь вещей, которые нельзя делать в первый день нового года
19:47
Кто жена Деда Мороза и где родители Снегурочки?
19:39
Руководитель клуба «Зубрёнок» Андрей Мусатов завоевал статуэтку «Народного признания – 2020»
19:34
Полицейские из Печор Иван Кекин и Александр Волков победили в «Народном признании – 2020» в номинации «Защита»
Еще новости
Общество

В номинации «Сервис» премии «Народное признание – 2020» победил офис «Псковский» банка «ФК Открытие»

Офис «Псковский» банка «ФК Открытие» победил в номинации «Сервис» Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2020». Этот финалист получил 924 голоса на сайте ПАИ и 5 от жюри, набрав тем самым 1237,35 балла.

На втором месте в номинации «Сервис» оказалось фермерское хозяйство «Форелевый хутор» в Печорском районе (888+5 жюри = 1201,35), на третьем – швейный цех Новосокольнического районного потребительского общества (277+4 жюри = 527,68). 

«Главное событие прошедшего года (середина 2019 года – середина 2020 года) для банка «Открытие» в Псковской области  – признание нового банка жителями региона, - отмечается в заявке. - Сегодня «Открытие» рассматривается нашими земляками как серьезный федеральный банк, способный решить любой финансовый вопрос как розничных клиентов, так и предприятий любого масштаба».

Директор центрального офиса Банка «ФК Открытие (региональный офис «Псковский») Лариса Жигирева подчеркнула, что с середины 2019 года до середины текущего банк продемонстрировал отличную динамику по всем бизнес-направлениям. За этот период средства физических лиц приросли на 20 %, при этом не потеряли вкладчиков (депозитный портфель), а прирост обеспечен двукратным ростом портфеля накопительных и текущих счетов. Портфель кредитов физических лиц увеличился в 2,5 раза, основной прирост обеспечен портфелем ипотечных кредитов.

«При таких темпах роста можно говорить о низкой базе при старте новых проектов, например ипотеки, но что важно, и по абсолютным цифрам продаж кредитов физическим лицам банк уверенно занимает 3-4 позиции в региональном рейтинге», - отметила автор письма.

В 2020 году премия «Народное признание» отмечает своё 11-летие. На соискание премии поступило 145 заявок. Все соискатели участвовали в первом туре голосования на ПАИ, по результатам которого определились тройки финалистов в каждой из номинаций.

Награждение победителей состоится в 2021 году сразу после новогодних выходных и в необычном формате. Список всех обладателей награды будет опубликован на сайте Псковского агентства информации.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сколько в Пскове необходимо построить новых мостов?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Народное признание – 2020
Определены победители премии «Народное признание – 2020» Шесть финалистов «Народного признания» получат специальные призы от почётного жюри премии Главным событием 2020 года признали фестиваль «Музыка на воде» в Пскове Проект общественников «Создание приюта для животных «Шанс» завоевал статуэтку премии «Народное признание – 2020» Вокалистка Дарья Романова стала победителем в номинации «Талант» премии «Народное признание – 2020» Руководитель клуба «Зубрёнок» Андрей Мусатов завоевал статуэтку «Народного признания – 2020» Полицейские из Печор Иван Кекин и Александр Волков победили в «Народном признании – 2020» в номинации «Защита» Победа в номинации «Поступок» премии «Народное признание – 2020» досталась псковичу Артёму Мазепе Команда псковских спортсменов-гребцов в классе лодок «Дракон» завоевала статуэтку «Народного признания – 2020» Галина Печникова победила в номинации «Лидер» премии «Народное признание – 2020»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам
31 декабря 2020
Новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам
Оксана Фёдорова: Цените каждый миг вашей жизни
31 декабря 2020
Оксана Фёдорова: Цените каждый миг вашей жизни
Определены победители премии «Народное признание – 2020»
31 декабря 2020
Определены победители премии «Народное признание – 2020»
Восемь вещей, которые нельзя делать в первый день нового года
31 декабря 2020
Восемь вещей, которые нельзя делать в первый день нового года
Кто жена Деда Мороза и где родители Снегурочки?
31 декабря 2020
Кто жена Деда Мороза и где родители Снегурочки?
Руководитель клуба «Зубрёнок» Андрей Мусатов завоевал статуэтку «Народного признания – 2020»
31 декабря 2020
Руководитель клуба «Зубрёнок» Андрей Мусатов завоевал статуэтку «Народного признания – 2020»
Полицейские из Печор Иван Кекин и Александр Волков победили в «Народном признании – 2020» в номинации «Защита»
31 декабря 2020
Полицейские из Печор Иван Кекин и Александр Волков победили в «Народном признании – 2020» в номинации «Защита»
Студенты пытались украсть шар с городской ёлки в Великих Луках
31 декабря 2020
Студенты пытались украсть шар с городской ёлки в Великих Луках

Идет загрузка...