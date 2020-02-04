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Банк «Открытие» вручил спецприз номинанту премии «Народное признание - 2019» торговому центру «Технодром»

Банк «Открытие» вручил спецприз участнику премии «Народное признание - 2019» в номинации «Открытие» торговому центру «Технодром». Торжественное вручение подарка состоялось 4 февраля в редакции Псковского агентства информации в знак признательности и оценки вклада ТЦ в развитие предпринимательства в регионе.

Управляющий псковским региональным операционным офисом банка «Открытие» Вячеслав Балыбердин отметил, что намерен воспользоваться услугами и возможностями торгового центра. «У меня на берегу реки есть небольшой дом и, думаю, в ближайшее время я озабочусь покупкой плавсредств и обязательно к вам загляну. Ассортимент у вас просто поразительный», - отметил управляющий.

Также Вячеслав Балыбердин пожелал директору торгового центра Наталье Лазаревой успехов в развитии бизнеса.

«Спасибо за вашу оценку! Самое главное - делать что-то, и тогда всё будет получаться», - поблагодарила Наталья Лазарева.

Видео с церемонии вручения премии «Народное признание - 2019», прошедшей в псковском академическом театре драмы 30 января, можно посмотреть здесь.

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